В Азербайджане более 100 человек отравились на хлопковых полях: Это третий случай за месяц

PanARMENIAN.Net - Более ста человек, в том числе одна 14-летняя девочка, попали в больницу в Азербайджане с симптомами отравления, после того как вернулись с хлопкового поля. Это уже третий случай массового отравления хлопкоробов с начала месяца.

Причиной отравления, вероятно, стали используемые на полях пестициды, однако официально власти об этом не заявляют, пишет BBC.

19 июня в азербайджанском районе Имишли пострадали более ста человек - предположительно, от химикатов, распыленных на хлопковом поле. Всего были госпитализированы 110 человек. Первые пострадавшие начали поступать в больницу утром 19 июня с жалобами на головную боль и тошноту. По их словам, они почувствовали себя плохо, едва вернувшись с работы в поле. Некоторые теряли сознание, не дойдя до больницы.

Главврач Центральной больницы района Джасур Пашаев сообщил, что первичный диагноз - химическое отравление. По словам главы отдела терапии Пирали Нагиева, изначально для всех пострадавших в больнице не хватило мест. Но 20 июня многих уже отправили домой. И врачи, и пациенты говорят, что впервые сталкиваются с таким отравлением.

Это уже третье и самое массовое подобное отравление только в июне. На прошлой неделе в Тертерском районе были госпитализированы с отравлением 14 человек, а 11 июня в Саатлинком районе - еще 24 человека.

Заместитель прокурора Имишлинского района Султан Мурадов сообщил, что ведется расследование и пока причины массового отравления не установлены. Однако местные жители утверждают, что отравления связаны именно с работой на хлопковых полях.

Хлопок в Азербайджане собирают вручную женщины. Их заработок составляет 10 манат в день - это меньше 6 долларов.

Министр сельского хозяйства страны ранее не исключил, что причиной могут быть пестициды, которые используются на полях для борьбы с насекомыми-вредителями.

Новостной сайт Meydan.tv сообщает, что хлопковые поля, где произошло отравление, принадлежат компании МКТ. По данным «Радио Свобода», эта компания является дочерней структурой Gilan Holding, которая принадлежит семье главы министерства по чрезвычайным ситуациям Кемаладдину Гейдарову. Сайты обоих СМИ в Азербайджане заблокированы.

Согласно докладу ООН за 2017 год, ежегодно от острого отравления пестицидами в мире погибают 200 тыс. человек. По данным британской некоммерческой организации Pesticide Action Network UK, хлопковые поля занимают лишь 2,4% всей обрабатываемой земли в мире, однако на них приходится 6% используемых пестицидов.

Развитие хлопководства активно поощряется властями Азербайджана. После падения цен на нефть власти стали называть хлопок «белым золотом», а президент Ильхам Алиев говорил, что показатели по производству хлопка необходимо поднять до уровня 70-х годов, когда страной руководил его отец, Гейдар Алиев. При этом многим фермерам приходится выращивать хлопок без значительной прибыли, а скотоводы лишились землей для выгона в пользу хлопковых полей.

Критики обращают внимание на то, что в государственных СМИ тема массовых отравлений замалчивается. На сайте главного официального государственного телеканала AzTV о пострадавших не сообщается. Сайты частных проправительственных СМИ содержат новостные заметки об этом, однако главные темы посвящены деятельности президента.