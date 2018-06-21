Трамп не будет отнимать детей у нелегальных мигрантов
21 июня 2018 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп под давлением общественного мнения подписал указ, в котором он обещает держать семьи нелегальных мигрантов с детьми вместе в специальных местах заключения.
Трамп решил отменить свою собственную политику, в результате которой власти разлучали задержанных нелегальных иммигрантов с их детьми. Речь идет по меньшей мере о двух с половиной тысячах детей, пишет BBC.
Эта политика Белого дома вызвала шквал критики - как в самих США, так и со стороны международного сообщества.
По словам президента, изменить политику его заставили увиденные им кадры плачущих детей, отобранных у родителей.
«Речь о том, чтобы семьи держали вместе», - заявил Трамп, подписывая указ.
«Мне не понравилось, как выглядят разделенные семьи», - добавил президент, однако тут же подчеркнул, что его администрация по-прежнему будет добиваться уголовного преследования всех, кто незаконно пересекает границу.
В указе говорится, что отныне задержанные семьи нелегальных иммигрантов будут содержаться вместе, за исключением случаев, когда это может идти во вред несовершеннолетнему ребенку. Однако документ не уточняет, как долго дети смогут находиться в заключении вместе с родителями или родственниками.
Указ также предписывает рассматривать дела нелегальных мигрантов в приоритетном порядке, если речь идет о семьях с детьми.
Дональд Трамп добавил, что новая политика порадует его жену Меланию и его дочь Иванку, которые, по некоторым сообщениям, в последние дни оказывали на президента давление, чтобы тот прекратил политику разделения семей.
В апреле генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил, что отныне всем людям, пересекающим границу Соединенных Штатов нелегально, будут предъявляться уголовные обвинения. Соответственно, до суда эти люди содержатся в заключении. Согласно американскому законодательству, детей запрещено содержать в предварительном заключении, поэтому их отправляют в другие места.
По словам представителей иммиграционной службы США, с 5 мая у 2200 родителей-нелегалов были отобраны более 2300 детей.
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