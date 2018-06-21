Кевин Спейси впервые появится в кино после секс-скандала
21 июня 2018 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания-прокатчик Vertical Entertainment решила выпустить фильм «Клуб миллиардеров» с участием обвиненного в домогательствах актера Кевина Спейси. В фильме впервые появится актер, которому голливудская киноиндустрия объявила бойкот после секс-скандала.
«Мы не потворствуем сексуальным домогательствам на любом уровне и остаемся на стороне жертв. В то же время нам нелегко далось решение выпустить фильм в кинотеатрах, но мы верим в то, что вы позволите аудитории увидеть конечный продукт, над которым так долго работали другие актеры и члены команды», — заявили представители Vertical Entertainment, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
«Клуб миллиардеров» появится в ограниченном прокате в августе 2018 года. Представители компании пояснили, что из-за непристойного поведения Спейси не должны страдать другие актеры.
После секс-скандала компания Netflix объявила о закрытии сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл главную роль — президента США Фрэнка Андервуда. Режиссер Риддли Скотт переснял все сцены с актером для своего фильма «Все деньги мира», заменив обвиненного артиста Кристофером Пламмером. От сотрудничества со Спейси отказались его пресс-секретарь Стейси Вульф, американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency, а также нидерландский банк ING.
В конце октября Кевин Спейси стал фигурантом скандала, связанного с домогательствами в киноиндустрии Голливуда. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.
Самое значимое
Принимая награду, Кардашьян пошутила: «Я шокирована присуждением этой фэшн-награды, поскольку я практически все время хожу голой. Но это большая честь для меня».
По ее словам, съемочный процесс устроен таким образом, что даже актеры не всегда понимают, какой отрезок истории записывается в конкретный момент
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