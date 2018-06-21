Самолет из Москвы в Ереван чуть не столкнулся в воздухе с другим лайнером

PanARMENIAN.Net - В Ростовской области два самолета пролетели в критической близости друг от друга.

Один из лайнеров направлялся из Москвы в Ереван, второй летел из Ставрополя в Москву, пишет РЕН ТВ.

В одном из самолетов сработала TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) в режиме RA, из-за чего пилот принял решение снизить высоту до 325 метров.