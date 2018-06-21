ЕС выделит Армении €3 для сирийских беженцев
21 июня 2018 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз выделяет Армении €3 млн для интеграции сирийских беженцев в стране. Об этом было объявлено на первом заседании Совета партнерства, созданного в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.
Средства находятся в фонде «Мадад», сообщает пресс-служба МИД РА.
Ранее состоялось первое заседание Совета партнерства, созданного в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Европейский союз приветствовал приверженность правительства Армении борьбе с коррупцией и действия правительства в этом направлении.
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В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
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