ЕС выделит Армении €3 для сирийских беженцев

PanARMENIAN.Net - Евросоюз выделяет Армении €3 млн для интеграции сирийских беженцев в стране. Об этом было объявлено на первом заседании Совета партнерства, созданного в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Средства находятся в фонде «Мадад», сообщает пресс-служба МИД РА.

Ранее состоялось первое заседание Совета партнерства, созданного в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Европейский союз приветствовал приверженность правительства Армении борьбе с коррупцией и действия правительства в этом направлении.