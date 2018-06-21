Послом Украины в Армении назначен генерал-лейтенант Петр Литвин
21 июня 2018 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Петр Порошенко назначил послом страны в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы украинского государства.
«Назначить Литвина Петра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения», – говорится в сообщении.
Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
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