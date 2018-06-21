Facebook начал выпускать печатное издание
21 июня 2018 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook, деятельность которой часто называют причиной кризиса печатной прессы, сама начала выпускать журнал.
Новое печатное издание называется Grow и посвящено бизнесу: первый номер рассказывает о нишевых брендах — «одной из самых интересных бизнес-историй последних нескольких лет». Grow будет выходить ежеквартально, пишет Bird in Flight со ссылкой на FIPP.
По словам журналиста Пита ван Никерка, журнал уже распространяется в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых «эксклюзивных» локациях Лондона. Героем первой обложки стал Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon, рассчитанного на миллениалов.
Вице-президент Facebook в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Никола Мендельсон рассказал, что идея создания подобного журнала появилась около полугода назад, во время одной из конференций, организованных компанией.
Grow существует ив цифровой версии.
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PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
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