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Facebook начал выпускать печатное издание

Facebook начал выпускать печатное издание
21 июня 2018 - 14:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook, деятельность которой часто называют причиной кризиса печатной прессы, сама начала выпускать журнал.

Новое печатное издание называется Grow и посвящено бизнесу: первый номер рассказывает о нишевых брендах — «одной из самых интересных бизнес-историй последних нескольких лет». Grow будет выходить ежеквартально, пишет Bird in Flight со ссылкой на FIPP.

По словам журналиста Пита ван Никерка, журнал уже распространяется в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых «эксклюзивных» локациях Лондона. Героем первой обложки стал Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon, рассчитанного на миллениалов.

Вице-президент Facebook в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Никола Мендельсон рассказал, что идея создания подобного журнала появилась около полугода назад, во время одной из конференций, организованных компанией.

Grow существует ив цифровой версии.

Ссылки по теме:
Bird in Flight: Facebook начал выпускать печатный журнал
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