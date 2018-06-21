В доме бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна обнаружили около $1,75 млн
21 июня 2018 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире бывшего начальника службы охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Вачагана Казаряна.
Об этом сообщила в беседе с PanARMENIAN.Net советник председателя Следственного комитета Сона Трузян.
«Во время обыска было обнаружено $1,1 млн, €230.000, 36 млн драмов (общая сумма - $1,45 млн). Следствие покажет происхождение средств», - отметила Трузян.
Ранее в рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением Следственного комитета Армении по Еревану были предприняты необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств злоупотреблений, зафиксированных в ресторанном комплексе «Янс», который принадлежит семье Вачагана Казаряна.
В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютеры, электронные носители. Кроме того, обнаружены два пистолета (с документами) и более $1 млн.
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