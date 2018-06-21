Грузия планирует вырастить на Марсе виноградную лозу

PanARMENIAN.Net - Грузия присоединяется к проекту освоения космоса и собирается культивировать на Марсе виноградную лозу. Об этом было заявлено на презентации данной инициативы, состоявшейся в Тбилиси во дворе Музея имени Симона Джанашия Национального музея Грузии.

Как говорилось на презентации, для реализации проекта генерирования культуры лозы на Марсе создана инициативная рабочая группа, в которую на начальном этапе вошли представители министерства образования и науки Грузии, Университета бизнеса и технологий, Национального музея Грузии, компании Microsoft, а также компании - теплицы будущего Space Farms, пишет «Интерфакс».

В разработку проекта свою лепту вносит и грузинское креативное агентство Windfor's. Создается первая в регионе урбанистическая вертикальная теплица-лаборатория, оперированием которой займется компания Space Farms. В данной теплице-лаборатории, которая начнет функционирование с сентября 2018 года, будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы. К процессу будет подключено Европейское космическое агентство, а техническую поддержку окажет компания HP.

История виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет. Из 4 тыс известных во всем мире сортов винограда более 500 его видов имеют грузинские корни. А старейший грузинский традиционный метод приготовления вина в большом глиняном кувшине - квеври в 2013 году был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.