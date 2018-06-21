Грузия планирует вырастить на Марсе виноградную лозу
21 июня 2018 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия присоединяется к проекту освоения космоса и собирается культивировать на Марсе виноградную лозу. Об этом было заявлено на презентации данной инициативы, состоявшейся в Тбилиси во дворе Музея имени Симона Джанашия Национального музея Грузии.
Как говорилось на презентации, для реализации проекта генерирования культуры лозы на Марсе создана инициативная рабочая группа, в которую на начальном этапе вошли представители министерства образования и науки Грузии, Университета бизнеса и технологий, Национального музея Грузии, компании Microsoft, а также компании - теплицы будущего Space Farms, пишет «Интерфакс».
В разработку проекта свою лепту вносит и грузинское креативное агентство Windfor's. Создается первая в регионе урбанистическая вертикальная теплица-лаборатория, оперированием которой займется компания Space Farms. В данной теплице-лаборатории, которая начнет функционирование с сентября 2018 года, будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы. К процессу будет подключено Европейское космическое агентство, а техническую поддержку окажет компания HP.
История виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет. Из 4 тыс известных во всем мире сортов винограда более 500 его видов имеют грузинские корни. А старейший грузинский традиционный метод приготовления вина в большом глиняном кувшине - квеври в 2013 году был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Самое значимое
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Partner news
Последние новости
Могерини: ЕС готов поддержать проводимые в Армении реформы (видео) Мнацаканян отметил важность тесного партнерского сотрудничества с Европейским Союзом
DW: Что политики ЕС обсуждали в Брюсселе с новыми властями Армении «Армения и ЕС выразили свою готовность расширять и углублять сотрудничество в рамках новой правовой основы», - говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам Совета
Количество пользователей Instagram достигло 1 млрд Еще в апреле 2017 года этот показатель составлял 700 миллионов; в 2012-м, когда фотосервис был приобретен Facebook, приложением пользовались только 40 миллионов человек
В доме бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна обнаружили около $1,75 млн Как сообщила в беседе с PanARMENIAN.Net советник председателя Следственного комитета Сона Трузян, в квартире было обнаружено более $1,74 млн