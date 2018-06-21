Количество пользователей Instagram достигло 1 млрд
21 июня 2018 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Число пользователей Instagram впервые достигло 1 миллиарда. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
«С самого момента запуска в 2010 году мы с восхищением наблюдали, как наше сообщество растет и процветает. 1 миллиард — это великое достижение, спасибо вам от всей нашей команды», — говорится в заявлении руководства Instagram.
Одновременно с новостью о достижении исторического для компании рубежа ее представители сообщили о запуске нового приложения под названием IGTV. Оно позволит пользователям Instagram делиться вертикальными видео продолжительностью до часа — сейчас хронометраж видеороликов в Instagram ограничен минутой.
Еще в апреле 2017 года этот показатель составлял 700 миллионов, в 2012-м, когда фотосервис был приобретен Facebook, приложением пользовались только 40 миллионов человек.
Самое значимое
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Могерини: ЕС готов поддержать проводимые в Армении реформы (видео) Мнацаканян отметил важность тесного партнерского сотрудничества с Европейским Союзом
DW: Что политики ЕС обсуждали в Брюсселе с новыми властями Армении «Армения и ЕС выразили свою готовность расширять и углублять сотрудничество в рамках новой правовой основы», - говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам Совета
Грузия планирует вырастить на Марсе виноградную лозу Как говорилось на презентации, для реализации проекта генерирования культуры лозы на Марсе создана инициативная рабочая группа
В доме бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна обнаружили около $1,75 млн Как сообщила в беседе с PanARMENIAN.Net советник председателя Следственного комитета Сона Трузян, в квартире было обнаружено более $1,74 млн