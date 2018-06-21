Количество пользователей Instagram достигло 1 млрд

PanARMENIAN.Net - Число пользователей Instagram впервые достигло 1 миллиарда. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«С самого момента запуска в 2010 году мы с восхищением наблюдали, как наше сообщество растет и процветает. 1 миллиард — это великое достижение, спасибо вам от всей нашей команды», — говорится в заявлении руководства Instagram.

Одновременно с новостью о достижении исторического для компании рубежа ее представители сообщили о запуске нового приложения под названием IGTV. Оно позволит пользователям Instagram делиться вертикальными видео продолжительностью до часа — сейчас хронометраж видеороликов в Instagram ограничен минутой.

Еще в апреле 2017 года этот показатель составлял 700 миллионов, в 2012-м, когда фотосервис был приобретен Facebook, приложением пользовались только 40 миллионов человек.