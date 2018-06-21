DW: Что политики ЕС обсуждали в Брюсселе с новыми властями Армении

PanARMENIAN.Net - После смены власти, произошедшей вследствие массовых протестов в Армении, у многих возникал вопрос, насколько может измениться внешняя политика Еревана. Прежде всего, речь шла об отношениях Армении с Россией и Западом. Первый Совет партнерства ЕС - Армения, прошедший в Брюсселе 21 июня, показал, что революционных изменений в отношениях не намечается, пишет Deutsche Welle.

«Армения и ЕС выразили свою готовность расширять и углублять сотрудничество в рамках новой правовой основы», - говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам Совета. Речь идет о соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между двумя сторонами, подписанном еще предыдущим правительством в ноябре 2017 года, и ратифицированном парламентом Армении за пару дней до начала протестов в апреле.

Как и на предыдущей такой встрече год назад, называвшейся тогда Советом сотрудничества, Армению также представлял министр иностранных дел. Сейчас эту должность занимает Зограб Мнацаканян. Во время итоговой пресс-конференции Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отметила, что соглашение о партнерстве поможет привлечь инвестиции из ЕС в Армению, стимулирует торговлю и позволит модернизировать инфраструктуру в стране.

Для этого Еревану необходимо проводить реформы. Например, речь идет об улучшении бизнес-климата и изменении избирательного законодательства перед следующими выборами. Как обычно, ожидания Евросоюза касательно реформ сопровождаются не только готовностью помогать, но и деньгами - для Армении на 2017-2021 годы Брюссель запланировал 160 миллионов евро. Для сравнения, в период с 2014 года Ереван получил 120 миллионов евро.

В то же время ЕС отдельно поприветствовал «четкую приверженность» правительства Армении борьбе с коррупцией и уже «предпринятые конкретные действия».

Представители новых властей Армении в Брюсселе также выразили желание начать диалог о безвизовом режиме с ЕС. Как уточнила Могерини, пока речь идет только о выполнении договора об упрощении визового режима и реадмиссии. А вот решение о переходе к диалогу о «безвизе» находится в руках правительств стран ЕС.

Могерини и Мнацаканян также обсудили ситуацию вокруг Нагорно-Карабахской Республики. Оба дипломата подчеркнули, что поддерживают мирные пути урегулирования конфликта. Коснулись они и международных тем: отношений Армении с Турцией, поддержки ЕС и Арменией ядерной сделки с Ираном, а также сирийских беженцев в Армении. Россию ни Могерини, ни Мнацаканян на публике не упомянули.

Возможно, отсутствие спорных вопросов на повестке дня позволило Совету завершить свою работу раньше запланированного времени, что бывает редко. Армянский министр назвал это признаком того, что «мы можем работать очень эффективно».

19 июня стартовал рабочий визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Брюсселе. Он начался со встречи с комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом.