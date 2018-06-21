Могерини: ЕС готов поддержать проводимые в Армении реформы (видео)
21 июня 2018 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 21 июня провел встречу с Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Могерини отметила, что встреча проходит в нужное время, давая возможность ознакомиться с процессами, происходящими в Армении, из первых рук, обменяться мнениями о позициях и подходах по различным вопросам, в первую очередь, о дальнейшем развитии отношений Армения-ЕС.Могерини приветствовала мирный характер произошедших в Армении изменений – в рамках Конституции и законов, в то же время подтвердив готовность ЕС поддержать проводимые в Армении реформы. В этой связи министр Мнацаканян отметил важность сотрудничества Армении со своими партнерами.
Мнацаканян отметил важность тесного партнерского сотрудничества с Европейским Союзом и подтвердил приверженность Армении его дальнейшему укреплению, что закреплено в программе правительства.
Министр иностранных дел с удовлетворением отметил, что созыв заседания Совета партнерства ЕС-Армения в этот значимый для Армении период предоставляет возможность обменяться мнениями по широкой повестке дня сотрудничества РА-ЕС. Он также подчеркнул, что это первое заседание, на котором будет подробно затронута реализация положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, подписанного 24 ноября 2017 года.
Могерини и Мнацаканян подтвердили свою обоюдную готовность укреплять и расширять всеобъемлющее взаимодействие во всех сферах, представляющих взаимный интерес, подчеркнув, что приоритеты в этом направлении совпадают. Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве Армения-ЕС – политическом диалоге, торгово-экономических связях, мобильности, правах человека, участии Армении в различных программах ЕС.
Мнацаканян и Могерини обменялись мнениями по региональным и международным проблемам и вызовам, особо подчеркнув вопросы, имеющие ключевое значение для повестки безопасности Армении. Собеседники коснулись сфер сотрудничества, которые позволят совместно работать в направлении реагирования на эти вызовы.
Мнацаканян представил Могерини позицию и приоритеты армянской стороны в процессе урегулирования карабахского конфликта, в данном контексте подтвердив отраженные в программе правительства Армении положения, в частности приверженность Армении исключительно мирному урегулированию карабахской проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
В контексте продвижения переговорного процесса министр иностранных дел Армении подчеркнул важность способствующей миру атмосферы и выполнения достигнутых ранее договоренностей.
Федерика Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.
Читайте также:DW: Что политики ЕС обсуждали в Брюсселе с новыми властями Армении
Самое значимое
Число туристских поездок из Армении в Россию составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца 2017 года.
Кинолента победила в номинации «Экспериментальное кино»
Бывший сотрудник администрации президента, не уполномоченный давать комментарии СМИ, отметил, что отношения с Арменией по своим функциям курировали сразу несколько государственных органов
Они согласились с важностью партнерства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на личную встречу
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанский эксперт: Армяне разрушили планы Алиева по привлечению внимания к кадровым перестановкам
Последние новости
Количество пользователей Instagram достигло 1 млрд Еще в апреле 2017 года этот показатель составлял 700 миллионов; в 2012-м, когда фотосервис был приобретен Facebook, приложением пользовались только 40 миллионов человек
Грузия планирует вырастить на Марсе виноградную лозу Как говорилось на презентации, для реализации проекта генерирования культуры лозы на Марсе создана инициативная рабочая группа
В доме бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна обнаружили около $1,75 млн Как сообщила в беседе с PanARMENIAN.Net советник председателя Следственного комитета Сона Трузян, в квартире было обнаружено более $1,74 млн
Facebook начал выпускать печатное издание Новое печатное издание называется Grow и посвящено бизнесу