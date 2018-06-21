Могерини: ЕС готов поддержать проводимые в Армении реформы

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 21 июня провел встречу с Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Могерини отметила, что встреча проходит в нужное время, давая возможность ознакомиться с процессами, происходящими в Армении, из первых рук, обменяться мнениями о позициях и подходах по различным вопросам, в первую очередь, о дальнейшем развитии отношений Армения-ЕС.Могерини приветствовала мирный характер произошедших в Армении изменений – в рамках Конституции и законов, в то же время подтвердив готовность ЕС поддержать проводимые в Армении реформы. В этой связи министр Мнацаканян отметил важность сотрудничества Армении со своими партнерами.

Мнацаканян отметил важность тесного партнерского сотрудничества с Европейским Союзом и подтвердил приверженность Армении его дальнейшему укреплению, что закреплено в программе правительства.

Министр иностранных дел с удовлетворением отметил, что созыв заседания Совета партнерства ЕС-Армения в этот значимый для Армении период предоставляет возможность обменяться мнениями по широкой повестке дня сотрудничества РА-ЕС. Он также подчеркнул, что это первое заседание, на котором будет подробно затронута реализация положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, подписанного 24 ноября 2017 года.

Могерини и Мнацаканян подтвердили свою обоюдную готовность укреплять и расширять всеобъемлющее взаимодействие во всех сферах, представляющих взаимный интерес, подчеркнув, что приоритеты в этом направлении совпадают. Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве Армения-ЕС – политическом диалоге, торгово-экономических связях, мобильности, правах человека, участии Армении в различных программах ЕС.

Мнацаканян и Могерини обменялись мнениями по региональным и международным проблемам и вызовам, особо подчеркнув вопросы, имеющие ключевое значение для повестки безопасности Армении. Собеседники коснулись сфер сотрудничества, которые позволят совместно работать в направлении реагирования на эти вызовы.

Мнацаканян представил Могерини позицию и приоритеты армянской стороны в процессе урегулирования карабахского конфликта, в данном контексте подтвердив отраженные в программе правительства Армении положения, в частности приверженность Армении исключительно мирному урегулированию карабахской проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В контексте продвижения переговорного процесса министр иностранных дел Армении подчеркнул важность способствующей миру атмосферы и выполнения достигнутых ранее договоренностей.

Федерика Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

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