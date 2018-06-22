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Трамп планирует встретиться с Путиным в середине июля в Европе

Трамп планирует встретиться с Путиным в середине июля в Европе
22 июня 2018 - 10:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время визита в Европу в следующем месяце.

Есть два варианта встречи: до саммита НАТО, который пройдет в Брюсcеле 11-12 июля, либо после визита Трампа в Великобританию 13 июля, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Белого дома Гаррет Маркиз подтвердил, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон посетит Россию на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальную встречу лидеров двух стран. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг информацию о встрече до саммита, однако также подтвердил, что Болтон посетит Россию.

Президенты России и США неоднократно высказывали заинтересованность в переговорах, однако согласование проходило медленно. Путин считает переносы встречи с Трампом «последствием ожесточенной внутриполитической борьбы в США».

Впервые Трамп и Путин встречались на саммите G-20 в немецком Гамбурге летом 2017 года.

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