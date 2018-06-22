Трамп планирует встретиться с Путиным в середине июля в Европе
22 июня 2018 - 10:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время визита в Европу в следующем месяце.
Есть два варианта встречи: до саммита НАТО, который пройдет в Брюсcеле 11-12 июля, либо после визита Трампа в Великобританию 13 июля, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Представитель Белого дома Гаррет Маркиз подтвердил, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон посетит Россию на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальную встречу лидеров двух стран. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг информацию о встрече до саммита, однако также подтвердил, что Болтон посетит Россию.
Президенты России и США неоднократно высказывали заинтересованность в переговорах, однако согласование проходило медленно. Путин считает переносы встречи с Трампом «последствием ожесточенной внутриполитической борьбы в США».
Впервые Трамп и Путин встречались на саммите G-20 в немецком Гамбурге летом 2017 года.
Самое значимое
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Partner news
Последние новости
В Ереване в 6-й раз пройдет Фестиваль арбуза В ходе фестиваля будут организованы веселые конкурсы и игры
Мэр Глендейла: Многие армяне США хотят вернуться в Армению По его словам, последние разоблачения СНБ и полиции Армении многих вдохновили
Пашинян поздравил новоизбранного премьера Грузии и пригласил в Армению Пашинян также отметил, что во время своего недавнего визита в Грузию он вновь убедился, что в двусторонних отношениях существует большой потенциал
YouTube тестирует платную подписку на каналы Платные подписчики получат значки спонсора, смогут пользоваться авторскими эмодзи и другими бонусами