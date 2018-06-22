Facebook запускает платные подписки на группы
22 июня 2018 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети Facebook объявила о запуске новой возможности для групп. Администраторы некоторых групп теперь могут назначать платный доступ с эксклюзивным членством.
Ранее группы в Facebook были бесплатными, а платное членство может поспособствовать ощущениям «избранности» и «эксклюзивности». В то же время закрытый платный контент может отпугнуть многих участников групп.
Платная подписка может стоить от 4,99 до 29,99 доллара в месяц, пишет Ferra.ru.
Бесплатные группы останутся таковыми, но появится возможность запуска «премиальной» подгруппы со специальным контентом. Подписчики смогут управлять подписками через приложение Facebook для iOS и Android.
На данный момент платные подписки тестируются не небольшом количестве групп с различными интересами.
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