Facebook запускает платные подписки на группы

PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети Facebook объявила о запуске новой возможности для групп. Администраторы некоторых групп теперь могут назначать платный доступ с эксклюзивным членством.

Ранее группы в Facebook были бесплатными, а платное членство может поспособствовать ощущениям «избранности» и «эксклюзивности». В то же время закрытый платный контент может отпугнуть многих участников групп.

Платная подписка может стоить от 4,99 до 29,99 доллара в месяц, пишет Ferra.ru.

Бесплатные группы останутся таковыми, но появится возможность запуска «премиальной» подгруппы со специальным контентом. Подписчики смогут управлять подписками через приложение Facebook для iOS и Android.

На данный момент платные подписки тестируются не небольшом количестве групп с различными интересами.