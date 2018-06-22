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Канадский фильм «Еретик» будет полностью сниматься в Армении

Канадский фильм «Еретик» будет полностью сниматься в Армении
22 июня 2018 - 18:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Съемки фильма канадского производства «Еретик» (Heretic) будут полностью проходить на территории Армении.

Кресло режиссера боевика занял Джон Фэллон, известный по фильмам Американская сила (2014), Смертельная гонка (2008) и пр. Главные роли исполнят Пол Слоун и Марк Лосон. Продюссером фильма выступит Аско Акопян.

Съемки фильма запланированы на 2019 год, пишет Bloody Dusgusting.

Фильм рассказывает о двух тамплиерах, которые возвращаются домой после второго крестового похода. Они вынуждены сражаться с множеством безжалостных врагов, а также с своими внутренними демонами, пытаясь при этом ускользнуть от таинственного убийцы, который охотится на них.

Ссылки по теме:
http://bloody-disgusting.com/indie/3505775/john-fallon-directing-period-horror-heretic/
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