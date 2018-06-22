Канадский фильм «Еретик» будет полностью сниматься в Армении
22 июня 2018 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Съемки фильма канадского производства «Еретик» (Heretic) будут полностью проходить на территории Армении.
Кресло режиссера боевика занял Джон Фэллон, известный по фильмам Американская сила (2014), Смертельная гонка (2008) и пр. Главные роли исполнят Пол Слоун и Марк Лосон. Продюссером фильма выступит Аско Акопян.
Съемки фильма запланированы на 2019 год, пишет Bloody Dusgusting.
Фильм рассказывает о двух тамплиерах, которые возвращаются домой после второго крестового похода. Они вынуждены сражаться с множеством безжалостных врагов, а также с своими внутренними демонами, пытаясь при этом ускользнуть от таинственного убийцы, который охотится на них.
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