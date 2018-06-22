Глава МИД Армении посетит Минск с рабочим визитом
22 июня 2018 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 июня посетит Минск для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
19 июня стартовал рабочий визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Брюсселе. Он начался со встречи с комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом.
21 июня Мнацаканян провел встречу с Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.
Самое значимое
Число туристских поездок из Армении в Россию составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца 2017 года.
Кинолента победила в номинации «Экспериментальное кино»
Бывший сотрудник администрации президента, не уполномоченный давать комментарии СМИ, отметил, что отношения с Арменией по своим функциям курировали сразу несколько государственных органов
Они согласились с важностью партнерства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на личную встречу
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанский эксперт: Армяне разрушили планы Алиева по привлечению внимания к кадровым перестановкам
Последние новости
В Ереване в 6-й раз пройдет Фестиваль арбуза В ходе фестиваля будут организованы веселые конкурсы и игры
YouTube тестирует платную подписку на каналы Платные подписчики получат значки спонсора, смогут пользоваться авторскими эмодзи и другими бонусами
Актер «Игры престолов» рассказал о самом страшном эпизоде сериала «Это было очень жестоко. Я понимаю, зачем они [шоураннеры сериала] сделали это, но я просто не мог на это смотреть. Даже читать об этом в сценарии было тяжело», — признался Костер-Вальдау
В Латвии полностью запретят образование на русском языке Изменения в законодательство вступают в силу с 1 января 2019 года