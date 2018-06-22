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Глава МИД Армении посетит Минск с рабочим визитом

Глава МИД Армении посетит Минск с рабочим визитом
22 июня 2018 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 июня посетит Минск для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

19 июня стартовал рабочий визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Брюсселе. Он начался со встречи с комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом.

21 июня Мнацаканян провел встречу с Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.

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