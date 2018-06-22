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Мэр армянского Армавира подал в отставку

Мэр армянского Армавира подал в отставку
22 июня 2018 - 12:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Рубен Хлгатян 22 июня сообщил губернатору Армавирской области Армении Гагику Мириджаняну о досрочном прекращении своих обязанностей на посту мэра Армавира, согласно своему заявлению. Об этом сообщает областная администрация.

Губернатор Армавирской области принял Хлгаяна, а затем – членов инициативной группы Армавира.В ходе встречи губернатор обсудил сложившуюся в городе Армавире ситуацию. Он призвал стороны проявить взаимное уважение друг другу и сдержанность, в то же время не нарушать общественный порядок.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Рубена Хлгатяна на посту мэра обсудят и на заседании городского совета.

Ранее в городе проходили акции протеста против мэра Армавира Рубена Хлгатяна.

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