Мэр армянского Армавира подал в отставку
22 июня 2018 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Рубен Хлгатян 22 июня сообщил губернатору Армавирской области Армении Гагику Мириджаняну о досрочном прекращении своих обязанностей на посту мэра Армавира, согласно своему заявлению. Об этом сообщает областная администрация.
Губернатор Армавирской области принял Хлгаяна, а затем – членов инициативной группы Армавира.В ходе встречи губернатор обсудил сложившуюся в городе Армавире ситуацию. Он призвал стороны проявить взаимное уважение друг другу и сдержанность, в то же время не нарушать общественный порядок.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Рубена Хлгатяна на посту мэра обсудят и на заседании городского совета.
Ранее в городе проходили акции протеста против мэра Армавира Рубена Хлгатяна.
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