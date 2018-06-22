Tesla свернет часть бизнеса

PanARMENIAN.Net - Компания Tesla Илона Маска частично свернет бизнес по производству и установке солнечных панелей.

Согласно предоставленной информации, производитель электромобилей закроет в девяти штатах США более десятка филиалов своего подразделения, которое специализируется на панелях солнечной энергии, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Сейчас у SolarCity, дочерней компании Tesla, около 60 филиалов.

Ранее сообщалось, что в Tesla пройдут массовые увольнения с целью сократить расходы, но при этом сохранить рентабельность. По данным издания, это решение затронуло в том числе и SolarCity, которую Tesla приобрела в 2016 году за 2,6 миллиарда долларов.

Кроме того, к концу года производитель электромобилей намерен разорвать контракт с сетью магазинов стройматериалов Home Depot, через которые частично реализовывались производимые солнечные панели.

Tesla в начале мая отчиталась об убытках, которые регистрируются вот уже пятый квартал подряд. За первые три месяца 2018 года потери Tesla стали рекордными и составили 710 миллионов долларов. В конце 2017 года компания не уложилась в сроки производства и поставок Model 3.