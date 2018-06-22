Главы МИД Армении и Азербайджана неофициально пообщались в Минске

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 июня принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства в Минске . Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter.

На одной из фотографий, опубликованных Балаяном, видно, как Мнацаканян стоит в компании министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Таким образом, становится ясно, что главы МИД двух стран неофициально пообщались. Однако официальных заявлений о содержании беседы пока нет.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 июня отправился в Минск для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства.