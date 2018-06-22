Рейтинг Путина резко снизился из-за пенсионной реформы и роста цен на бензин
22 июня 2018 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Рейтинг президента России Владимира Путина значительно снизился из-за роста цен на бензин и изменения пенсионного законодательства. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным ВЦИОМ, за неделю уровень одобрения деятельности президента упал на 5 процентных пунктов и по среднему значению составил 72,1%. При этом снижение рейтинга с мая составило 8,2 процентных пункта, пишет BBC.
Работу премьер-министра положительно оценили 38,5% респондентов. Неделей ранее деятельность Дмитрия Медведева одобряли 41,7% респондентов, а месяцем ранее - 45,4%.
Деятельность правительства одобрили 44,7% опрошенных. Неделей ранее этот показатель составлял 47.1%, месяцем ранее - 52,3%.
В рейтинге доверия политикам за неделю с 11 по 17 июня показатель Владимира Путина составил 42,0%. Неделей ранее он был равен 45,4%, месяцем ранее - 47,4%.
Как отмечает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, на снижение показателей повлияли, в частности, рост цен на бензин и «отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию».
Еще одной причиной снижения доверия к власти Мамонов назвал предложение о повышении пенсионного возраста в России.
В последний раз рейтинг Путина заметно снижался после выборов, прошедших 18 марта. По данным ВЦИОМ, перед выборами о своем доверии к президенту говорили 55,4% россиян, однако после дня голосования рейтинг доверия падал на 1,5-2 процентных пункта еженедельно и к апрелю опустился до 48,4%.
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