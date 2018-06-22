В Латвии полностью запретят образование на русском языке

PanARMENIAN.Net - Сейм Латвии принял поправки в закон о вузах, запрещающие обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке.

Изменения в законодательство вступают в силу с 1 января 2019 года, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Delfi.

Ранее запрет на обучение на русском языке распространялся только на государственные вузы. Как объясняют в министерстве образования и науки страны, поскольку государство регулирует сферу образования и критерии аккредитации образовательных программ, оно вправе определять и язык, на котором будет вестись обучение.

Ведомство также объясняет запрет ранее принятыми поправками в закон об образовании, согласно которым в Латвии происходит переход на обучение исключительно на государственном языке в средней школе. 2 апреля 2018 года президент страны Раймонд Вейонис утвердил запрет образования в школах Латвии на русском языке.

При этом министерство образования и науки страны предлагает вузам продолжить обучение на образовательных программах на русском языке до окончания срока аккредитации этих программ.

Запрет коснулся исключительно русского языка. В вузах страны по-прежнему может вестись образование на языках стран ЕС.

На русском языке обучается примерно треть студентов частных вузов страны. Русский язык является вторым по распространенности в Латвии. Дома на нем разговаривают 37 процентов жителей страны.