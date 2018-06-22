Румынский перевозчик TAROM продал 2 самолета армянской авиакомпании

PanARMENIAN.Net - Румынская государственная авиакомпания TAROM продала два своих самолета Airbus A310 созданной недавно армянской авиакомпании Armenia Airways за 5,5 млн евро.

Как сообщает «Центр авиации», авиакомпания Armenia Airways - армянский перевозчик, который планирует осуществлять регулярные рейсы со своей базы в международном ереванском аэропорту «Звартноц». Планируется, что авиакомпания будет осуществлять перелеты по нескольким европейским направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Амстердам и Париж.

За указанную цену армянская компания приобрела два самолета, двигатель и другие запасные части, пишет Economica.net.

Согласно источнику, самолеты использовались для перелетов через Атлантику в Соединенные Штаты и Канаду.

По состоянию на конец 2017 года, только самолеты оценивались в $1,67 млн и $1,63 млн, а двигатель и другие компоненты добавляли к конечной стоимости.

Компания TAROM купила три самолета Airbus A310 в 1992 году, но один из них разбился вскоре после первого взлета.Два оставшихся обслуживали дальние рейсы, которые были прекращены в начале 2000-х годов из-за убытков.Airbus A310 были крупнейшими самолетами TAROM, вмещающие 209 пассажиров.

Ранее сообщалось, что румынская государственная авиакомпания TAROM в 2018 году начнет осуществлять прямые рейсы из Бухареста в Ереван.