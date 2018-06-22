Актер «Игры престолов» рассказал о самом страшном эпизоде сериала
22 июня 2018 - 15:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в «Игре престолов», рассказал о жутком эпизоде сериала, который не смог даже посмотреть.
По словам артиста, он посчитал крайне жестокой сцену из девятой серии пятого сезона, в которой претендент на трон Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре, чтобы победить в грядущем сражении, пишет Lenta.ru со ссылкой на Variety.
«Это было очень жестоко. Я понимаю, зачем они (шоураннеры сериала) сделали это, но я просто не мог на это смотреть. Даже читать об этом в сценарии было тяжело», — признался Костер-Вальдау.
В начале июня исполнитель роли Джейме поведал, что звездам «Игры престолов» раздали самоуничтожающиеся сценарии к финальному, восьмому сезону сериала.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017-го, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.
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