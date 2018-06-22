// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

YouTube тестирует платную подписку на каналы

YouTube тестирует платную подписку на каналы
22 июня 2018 - 15:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Видеосервис YouTube позволит оформлять платную подписку на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков. Об этом сообщил директор по продукту YouTube Нил Мохан.

Платные подписчики получат значки спонсора, смогут пользоваться авторскими эмодзи и другими бонусами. Кроме того, автор канала сможет предоставить им доступ к дополнительным видео, пишет Meduza.

Подписка будет стоить 4,99 доллара в месяц. Авторы каналов получат 70% дохода от подписки, остальное заберет YouTube.

В данный момент функция находится на стадии тестирования и доступна не всем каналам. Когда планируется ее полноценный запуск, YouTube не сообщает.

Блогеры на YouTube получают доход только от рекламы. Ранее спонсорские подписки были доступны только на сервисе YouTube Gaming.

В марте о скором запуске платных подписок для видеоблогеров заявили в Facebook. Сообщалось, что за 4,99 доллара в месяц можно будет получить доступ к эксклюзивному контенту автора видео и значок его подписчика. 20 июня Facebook анонсировал запуск платной подписки на группы. По данным издания CNet, подписка, стоимость которой будет варьироваться от 4,99 до 29,99 долларов, позволит получить доступ к дополнительному контенту группы.

Ссылки по теме:
Meduza: YouTube введет платную подписку на каналы
 Самое значимое
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Apple и Samsung вернулись в суд по поводу начатой ​​еще в 2011 году ссоры
Microsoft выпустила очередное крупное обновление Windows 10
Армянская игра Shadowmatic получила долгожданный апдейт: Более 30 новых уровней
В России не исключили возможность блокировки Viber по аналогии с Telegram
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В Ереване в 6-й раз пройдет Фестиваль арбуза В ходе фестиваля будут организованы веселые конкурсы и игры
Мэр Глендейла: Многие армяне США хотят вернуться в Армению По его словам, последние разоблачения СНБ и полиции Армении многих вдохновили
Пашинян поздравил новоизбранного премьера Грузии и пригласил в Армению Пашинян также отметил, что во время своего недавнего визита в Грузию он вновь убедился, что в двусторонних отношениях существует большой потенциал
Актер «Игры престолов» рассказал о самом страшном эпизоде сериала «Это было очень жестоко. Я понимаю, зачем они [шоураннеры сериала] сделали это, но я просто не мог на это смотреть. Даже читать об этом в сценарии было тяжело», — признался Костер-Вальдау