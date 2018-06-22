YouTube тестирует платную подписку на каналы

PanARMENIAN.Net - Видеосервис YouTube позволит оформлять платную подписку на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков. Об этом сообщил директор по продукту YouTube Нил Мохан.

Платные подписчики получат значки спонсора, смогут пользоваться авторскими эмодзи и другими бонусами. Кроме того, автор канала сможет предоставить им доступ к дополнительным видео, пишет Meduza.

Подписка будет стоить 4,99 доллара в месяц. Авторы каналов получат 70% дохода от подписки, остальное заберет YouTube.

В данный момент функция находится на стадии тестирования и доступна не всем каналам. Когда планируется ее полноценный запуск, YouTube не сообщает.

Блогеры на YouTube получают доход только от рекламы. Ранее спонсорские подписки были доступны только на сервисе YouTube Gaming.

В марте о скором запуске платных подписок для видеоблогеров заявили в Facebook. Сообщалось, что за 4,99 доллара в месяц можно будет получить доступ к эксклюзивному контенту автора видео и значок его подписчика. 20 июня Facebook анонсировал запуск платной подписки на группы. По данным издания CNet, подписка, стоимость которой будет варьироваться от 4,99 до 29,99 долларов, позволит получить доступ к дополнительному контенту группы.