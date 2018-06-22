Пашинян поздравил новоизбранного премьера Грузии и пригласил в Армению

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Мамуку Бахтадзе с избранием на должность премьер-министра Грузии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«На протяжении веков наши народы всегда были переплетены сильными узами дружбы и братства, которые сегодня продолжают размножаться и развиваться благодаря атмосфере тепла и взаимного доверия, которая царит между нашими двумя народами и народами»,- говорится в послании премьера Армении.

Пашинян также отметил, что во время своего недавнего визита в Грузию он вновь убедился, что в армяно-грузинских отношениях существует большой потенциал.

«Уверен, что взаимовыгодное сотрдуничество двух стран будет продолжаться и укрепляться. Приглашаю Вас в Армению. Уверен, что этот визит придаст новый импульс взаимодействию Армении и Грузии в различных сферах», - отметил премьер Армении.

Парламент Грузии 20 июня выразил доверие Мамуке Бахтадзе, сменившему на посту премьер-министра страны Георгия Квирикашвили. Первой инициативой Мамуки Бахтадзе на посту премьер-министра Грузии будет сокращение членов кабмина с 14 до 11.