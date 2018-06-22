Мэр Глендейла: Многие армяне США хотят вернуться в Армению

PanARMENIAN.Net - Многие армяне, проживающие в США, собираются вернуться в Армению. Об этом заявил на пресс-конференции 22 июня мэр города Глендейл Заре Синанян.

По его словам, последние разоблачения СНБ и полиции Армении многих вдохновили, пишет Sputnik-Армения.

«Конечно, непосредственно с коррупцией сталкивались, чувствовали на своей шкуре жители Армении, но то, что справедливость торжествует – очень важно для диаспоры», — отметил Синанян.

По его словам, есть и другая категория граждан, желающих вернуться: речь о социально необеспеченных слоях. Не все в Америке богаты, отметил Синанян, и многие, особенно люди пенсионного возраста, хотели бы провести старость на родине.

«На государственную пенсию им в США жить сложно, а в Армении на эти деньги жить можно даже хорошо. Эти люди также сегодня задумываются о репатриации», — заявил Синанян.

Мэр Глендейла подчеркнул, что по мере углубления процессов демократизации, будет расти и число репатриантов.

Ранее министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян заявлял, что после «бархатной революции» люди уже начали возвращаться, и в первый же день работы заявил, что население Армении может достичь четырех миллионов человек, но при новой власти.