В Ереване в 6-й раз пройдет Фестиваль арбуза
22 июня 2018 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 6-й год подряд пройдет Фестиваль арбуза.
Мероприятие состоится 22 июля на территории, прилегающей к Лебединому озеру, в рамках трехмесячной программы «Ереванское лето 2018».
Фестиваль в 2018 году также соберет любителей арбузов и специалистов по карвингу, которые представят оригинальные версии оформления и подачи арбуза. Лучшие из них будут награждены от имени мэрии Еревана. В ходе фестиваля будут организованы веселые конкурсы и игры.
Программа «Ереванское лето» проходит уже шестой год подряд. В этом году она посвящена 2800-летию Еревана. Каждый год программа стартует в Международный день защиты детей и завершается 31 августа.
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