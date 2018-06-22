В Ереване в 6-й раз пройдет Фестиваль арбуза

PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 6-й год подряд пройдет Фестиваль арбуза.

Мероприятие состоится 22 июля на территории, прилегающей к Лебединому озеру, в рамках трехмесячной программы «Ереванское лето 2018».

Фестиваль в 2018 году также соберет любителей арбузов и специалистов по карвингу, которые представят оригинальные версии оформления и подачи арбуза. Лучшие из них будут награждены от имени мэрии Еревана. В ходе фестиваля будут организованы веселые конкурсы и игры.

Программа «Ереванское лето» проходит уже шестой год подряд. В этом году она посвящена 2800-летию Еревана. Каждый год программа стартует в Международный день защиты детей и завершается 31 августа.