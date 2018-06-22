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В Армении откроется Торговый дом Архангельска

В Армении откроется Торговый дом Архангельска
22 июня 2018 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Торговый дом Армении в Архангельске планируется открыть в сентябре, Торговый дом Архангельска в Ереване - в октябре 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельской области по итогам визита губернатора региона в Армению.

«Было принято решение приурочить открытие Дома Архангельска в Армении к 2800-летию Еревана в октябре 2018 года. Дом Армении в Архангельске предполагается открыть к Маргаритинской ярмарке в сентябре этого года», - говорится в сообщении.

«Это будет офис с выставочным залом, где будет представлена продукция. Например, жители (Армении) про нашу рыбу семгу слышали, но мало кто пробовал, потому что она (в Армении) очень дорогая, а мы сейчас хотим привезти ее практически по тем же ценам, что у нас, и может, попробовав, ее захотят покупать для ресторанов и магазинов», - сказал председатель Архангельского регионального отделения «Союз Армян России» Мамикон Гекчян, пишет ТАСС.

Концепция торговых домов сейчас разрабатывается. В них будет представлена продукция местных товаропроизводителей, информация о культурно-историческом и туристическом потенциале.

Основные праздничные мероприятия «Ереван 2800» в этом году пройдут 29-30 сентября.

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Tass.ru: Торговый дом Армении в Архангельске откроется в сентябре
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