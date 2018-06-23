В Армении возбуждено уголовное дело против бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна
23 июня 2018 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении возбуждено уголовное дело против бывшего первого заместителя начальника службы государственной охраны Армении Вачагана Казаряна. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.
Считается, что он входит в ближайшее окружение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. В 2008 году Казарян сталначальником службы безопасности Саргсяна.
Казарян подозревается в предоставлении ложной информации о декларации или скрытии данных, подлежащих декларированию, незаконном обогащении.
Ранее по делу о финансовых злоупотреблениях, в принадлежащем жене Казаряна ресторанном комплексе «Янс», и в квартире Казаряна был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены 1,1 млн долларов, 230,5 тысяч евро и 36 млн драмов. Найденные при обыске деньги были переданы на хранение в центральный банк. Выяснилось, что ни Казарян, ни его жена эти деньги не задекларировали и не смогли объяснить их происхождение.
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