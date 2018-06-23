В Apple хотят лишить iPhone всех портов и кнопок

PanARMENIAN.Net - Компания Apple рассматривала возможность полностью лишить iPhone X проводного варианта зарядки, целиком переключившись на беспроводную.

Речь идет о полном устранении в iPhone X порта Lightning. Более того, инженеры компании надеются в конце концов совсем избавиться от всех внешних портов и кнопок на iPhone, хоть на реализацию этого может уйти много лет, пишет Ferra.ru со ссылкой на издание Bloomberg.

Тем не менее, планы по избавлению от Lightning пришлось отложить, поскольку беспроводная зарядка сейчас все еще заметно медленнее, чем традиционные методы. Кроме того, включение беспроводного зарядника в комплект поставки существенно повысило бы стоимость смартфона.