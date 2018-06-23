Choco Fest 2018: В Ереване в третий раз пройдет фестиваль шоколада

PanARMENIAN.Net - 11 июля весь мир празднует Всемирный день шоколада. По этому случаю ереванский центр развития молодежи The LOFT уже третий год подряд организует фестиваль-экспо Choco Fest для любителей шоколада.

Для участия в фестивале приглашаются все желающие армянские производители и экспортеры шоколада. Как сообщили PanARMENIAN.Net организаторы мероприятия, в мероприятии примут участие 10-12 армянских компаний-производителей шоколадной продукции.

В ходе фестиваля участники смогут попробовать и приобрести шоколад местного производства, а также в специальной «лаборатории» ChocoLab самостоятельно приготовить шоколад. В рамках фестиваля также пройдет кулинарный мастер-класс по изготовлению шоколада, планируется распитие кофе со специальным шоколадом.

Фестиваль даст возможность армянским предприятиям представить свой шоколад широкой аудитории, увеличить число потребителей, прорекламировать компанию, а также познакомиться с конкурентами.

В 2017 году Choco Fest в Армении прошел 22 июля.

День шоколада был придуман и впервые проведен французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Выдающиеся женщины считали шоколад афродизиаком. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.