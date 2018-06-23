Премьера Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки

PanARMENIAN.Net - Наблюдательный орган по этике Канады назначил премьер-министру страны Джастину Трюдо штраф $100 за нарушение Закона о конфликте интересов, а именно за ношение незадекларированных солнцезащитных очков.

Пресс-секретарь Трюдо Элеаноре Катенаро отметила, что Трюдо не задекларировал свои солнцезащитные очки из-за «административной ошибки», а именно из-за того, что «форма декларации была неправильно заполнена», пишет РБК со ссылкой на издание CBC.

Согласно местному законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает $200. Трюдо не сообщил властям о двух парах солнцезащитных очков в кожаных футлярах, которые ему и его супруге летом 2017 года подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан.

Розничная стоимость очков канадского бренда Fellow Earthlings составляет от $300 до 500.

В официальном уведомлении офиса комиссара по вопросам конфликта интересов и этики, которое публикует издание, указано, что премьер-министр уже погасил назначенный штраф.