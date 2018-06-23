АНКА представила жалобу в Конгресс США, Госдеп и Пентагон из-за продажи вертолетов Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Армянский национальный комитет Америки (АНКА) представил жалобу вКонгресс США, государственный департамен и Пентагон в связи с продажей американских вертолетов Азербайджану. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Сурен Саркисян.

Ранее стало известно, чтов Баку на военном параде 26 июня будут показаны вертолеты американского производства Bell-412, приобретенные Азербайджаном недавно. Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией. На параде будут задействованы два вертолета производства США.

«Жалоба против продажи вертолетов уже находится в конгрессе США, Госдепе и Пентагоне. Вчера утром я связался с офисом «Ай дата» (АНКА) в Вашингтоне. Я отправил своему другу Араму Ампаряну материалы об американских вертолетах, которые попали в Баку. Да, запрещается продажа американского вооружения, военных принадлежностей, а также любого из видов товаров двойного назначения или приобретающих потенциально военное значение для конфликтующих сторон»,- написал Саркисян, добавив, что «американское оружие никогда не угрожало нашим солдатам и не должно угрожать».