Путин поздравил президента Армении с 65-летием
23 июня 2018 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин поздравил 23 июня своего армянского коллегу Армена Саркисяна с 65-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
«В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в послании президента РФ․
Путин пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту на благо братского народа Армении.
Саркисян стал четвертым по счету президентом Армении 2 марта.
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