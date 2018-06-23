Путин поздравил президента Армении с 65-летием

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин поздравил 23 июня своего армянского коллегу Армена Саркисяна с 65-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

«В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в послании президента РФ․

Путин пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту на благо братского народа Армении.

Саркисян стал четвертым по счету президентом Армении 2 марта.