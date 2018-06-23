Минобороны Арцаха: 17 июня ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии
23 июня 2018 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 17 по 23 июня ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. На восточном и северном участках ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (РПГ).
Помимо вышеотмеченных нарушений, в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на восточном участке линии соприкосновения, 17 июня, около 21:45, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. Передовые подразделения Армии обороны Арцаха своевременно пресекли продвижение азербайджанских спецназовцев, отбросив их на исходные позиции.
В течение недели на различных участках передовой наблюдались также перемещения вооружения и военной техники ВС Азербайджана.
Передовые подразделения АО НКР для пресечения наступательных действий ВС Азербайджана предпринимают необходимые меры, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.
19 июня, около 11:20, ВС Азербайджана сбили беспилотный летательный аппарат Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), осуществлявший приграничное наблюдение на юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск.
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