Лукашенко и Назарбаев поздравили президента Армении с юбилеем
23 июня 2018 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 23 июня продолжает получать поздравления по случаю своего 65-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Поздравительные послания Саркисяну направили президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев.
«Ваши личные и деловые качества, активная государственная деятельность и заслуженный авторитет способствуют мирному и стабильному развитию дружественной Армении. Глубоко убежден, что конструктивное белорусско-армянское сотрудничество будет укрепляться и впредь – благодаря сформировавшимся между нашими странами отношениям доверия и взаимопонимания», – говорится в письме Лукашенко.
«Убежден, что Ваш богатый жизненный опыт, глубокие знания и профессиональные качества станут залогом стабильного развития армянской государственности. Уверен, что отношения наших стран, основанные на взаимовыгодном партнерстве и сотрудничестве, и впредь будут развиваться – во благо двух дружественных народов»,- говорится в послании Назарбаева.
Ранее Армену Саркисяну поздравительное послание направил также президент Российской Федерации Владимир Путин.
Саркисян стал четвертым по счету президентом Армении 2 марта.
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