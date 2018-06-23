Лукашенко и Назарбаев поздравили президента Армении с юбилеем

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 23 июня продолжает получать поздравления по случаю своего 65-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Поздравительные послания Саркисяну направили президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев.

«Ваши личные и деловые качества, активная государственная деятельность и заслуженный авторитет способствуют мирному и стабильному развитию дружественной Армении. Глубоко убежден, что конструктивное белорусско-армянское сотрудничество будет укрепляться и впредь – благодаря сформировавшимся между нашими странами отношениям доверия и взаимопонимания», – говорится в письме Лукашенко.

«Убежден, что Ваш богатый жизненный опыт, глубокие знания и профессиональные качества станут залогом стабильного развития армянской государственности. Уверен, что отношения наших стран, основанные на взаимовыгодном партнерстве и сотрудничестве, и впредь будут развиваться – во благо двух дружественных народов»,- говорится в послании Назарбаева.

Ранее Армену Саркисяну поздравительное послание направил также президент Российской Федерации Владимир Путин.

Саркисян стал четвертым по счету президентом Армении 2 марта.