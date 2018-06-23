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Азербайджан предложил провести следующую встречу ОПЕК+ в Баку

Азербайджан предложил провести следующую встречу ОПЕК+ в Баку
23 июня 2018 - 17:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе заседания ОПЕК+ предложил провести министерскую встречу в 2019 году в столице его страны.

«Я бы хотел воспользоваться возможностью и передать приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева странам ОПЕК+ провести следующую министерскую встречу в 2019 году в Баку»,— заявил он, пишет ТАСС.

Встреча 23 июня проходит в Вене.

22 июня страны ОПЕК договорились увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки к 1 июля по сравнению с нынешним уровнем. В итоге сделка о сокращении добычи вернется к текущим параметрам, то есть страны ОПЕК будут добывать на 1,2 млн барреля в сутки меньше, чем в октябре 2016 года. Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи предположил, что большую часть увеличения добычи нефти ОПЕК+ могут обеспечить Россия и Саудовская Аравия.

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Tass.ru: Азербайджан предложил провести встречу ОПЕК+ в 2019 году в Баку
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