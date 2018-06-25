Эрдоган победил на выборах президента Турции

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на выборах главы государства, сообщил глава Высшего избирательного совета Сади Гювен.

Досрочные президентские и парламентские выборы прошли 24 июня.

В избирательные бюллетени включили фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии «Родина»).

На выборах главы государства Эрдоган победил с результатом 52,5% после обработки 98% бюллетеней. Его основной соперник Индже набрал 30,7%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%, пишет РИА Новости.

Окончательные итоги выборов подведут в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,4%, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает большинство мест в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.