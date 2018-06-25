В аппарате премьера Армении вдвое сократят расходы на бензин: В год будет сэкономлено $116.000

PanARMENIAN.Net - Объем предоставляемого обслуживающим аппарат премьер-министра Армении автомобилям бензина будет сокращен вдвое. Об этом написал руководитель аппарата главы правительства Армении Эдуард Агаджанян на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, таким образом удастся сэкономить, как минимум, 56 млн драмов или $116.000 в год.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сократить число служебных автомобилей.