Танкян намекнул на назревание необходимости в «революции в армянском стиле» в США

PanARMENIAN.Net - Вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян намекнул на то, что в США назрела необходимость в мирной революции по примеру армянской. Соответствующую запись Танкян сделал в своемInstagram.

Он опубликовал коллаж с обложкиамериканского еженедельного журналаTime, на котором изображены плачущий ребенок и смотрящий на него президент США Дональд Трамп.Изображение сопровождается подписью «Добро пожаловать в Америку».

В комментарии к изображению Танкян написал: «Иногда картинка говорит обо всем. США в состоянии полной регрессии. Не время ли для мирной революции в стиле Армении?».

Музыкант имеет в виду бархотную революцию апреля-мая в Армении, в результате которой в стране произошла смена власти.

Снимок двухлетней девочки сделан фотографом Джоном Муром во время рейдов на границе США и Мексики. 20 июня Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разлучать семьи мигрантов.

В апреле генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил, что отныне всем людям, пересекающим границу Соединенных Штатов нелегально, будут предъявляться уголовные обвинения. Соответственно, до суда эти люди содержатся в заключении. Согласно американскому законодательству, детей запрещено содержать в предварительном заключении, поэтому их отправляют в другие места. По словам представителей иммиграционной службы США, с 5 мая у 2200 родителей-нелегалов были отобраны более 2300 детей.