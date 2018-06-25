Сыну Манвела Григоряна предъявлено обвинение в присвоении посланных из РФ во время Апрельской войны машин
25 июня 2018 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках уголовного дела в отношении депутата парламента Армении, отставного генерала, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна, расследуемого Специальной следственной службой РА, привлечен к ответственности его сын, экс-мэр Эчмиадзина Карен Григорян. Как сообщает пресс-служба ССС РА, он присвоил автомобили марки УАЗ, отправленные из России в качестве пожертвования во время апрельской войны 2016 года.
Отмечается, что в целях удовлетворения потребностей военнослужащих Армии обороны Арцаха в ходе четырехдневной войны и в следующие дни апреля 2016 года члены региональной общественной организации «Армянская община Российской Федерации» в мае 2016 года купили в РФ и отправили в Армению три автомобиля УАЗ, тепловизоры и военную форму.Затем представители указанной организации в сопровождении Карена Григоряна отправились в Республику Арцах, где передали вышеупомянутое имущество ему и Манвелу Григоряну, чтобы они передали все это Армии обороны НКР.
Карен и Манвел Григоряны не передали доверенное имущество на общую сумму 10 млн драмов Армии обороны Арцаха, а по предварительной договоренности с группой людей присвоили его и использовали по своему усмотрению для личных нужд.
Против Карена Григоряна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.Предварительное расследование продолжается.
Служба национальной безопасности Армении 17 июня обнародовала видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия депутата парламента Армении, отставного генерала, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна.
В складских помещениях обнаружены сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги. На ящикай и коробках есть пометки «для солдат».
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