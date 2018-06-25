Советник Пашиняна: В результате раскрытия случаев коррупции в бюджет станы возвращено $35 млн
25 июня 2018 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате раскрытия случаев коррупции в Армении на данный момент в бюджет страны возвращено 18 млрд драмов или $35 млн. Об этом заявил заявил президент Национального центра исследований общественной политики, экономист, советник премьер-министра РА Артак Манукян в эфире передачи на Радио «Азатутюн».
В то же время экономист отметил, что вожна не сумма, а тот факт, что за эти годы «будущее экономики Армении было украдено и подвергнуто сомнению».По словам советника премьер-министра, в случае правильной адресации денег многие проблемы будут решены.
Манукян отметил, что это правительство имеет очень короткую жизнь, добавив, что, если правительству удастся обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности государственных институтов, это будет самым большим его достижением.
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