Советник Пашиняна: В результате раскрытия случаев коррупции в бюджет станы возвращено $35 млн

PanARMENIAN.Net - В результате раскрытия случаев коррупции в Армении на данный момент в бюджет страны возвращено 18 млрд драмов или $35 млн. Об этом заявил заявил президент Национального центра исследований общественной политики, экономист, советник премьер-министра РА Артак Манукян в эфире передачи на Радио «Азатутюн».

В то же время экономист отметил, что вожна не сумма, а тот факт, что за эти годы «будущее экономики Армении было украдено и подвергнуто сомнению».По словам советника премьер-министра, в случае правильной адресации денег многие проблемы будут решены.

Манукян отметил, что это правительство имеет очень короткую жизнь, добавив, что, если правительству удастся обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности государственных институтов, это будет самым большим его достижением.