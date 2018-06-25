Спикер Госдумы РФ: Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию по Карабаху». Об этом он заявил в ходе встречи с председателем азербайджанского парламента Октаем Асадовым.

«Вопросы Нагорного Карабаха не могут нас не беспокоить. Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование этого конфликта… Все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желание народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь. Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию (по Нагорному Карабаху)», — отметил Володин, пишет РИА Новости.

Делегация Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла 24 июня в Азербайджан.Это первый визит председателя Госдумы в республику.