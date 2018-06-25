Крис Саттон: Головин отлично бы смотрелся с Мхитаряном в «Арсенале»
25 июня 2018 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный в прошлом футболист Крис Саттон, который поиграл за «Блэкберн», «Челси», «Селтик» и сборную Англии, отметил, что ему хотелось бы видеть российского футболиста, полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина в составе лондонского «Арсенала».
По словам Саттона, там россиянин отлично бы смотрелся с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном, пишет «БИЗНЕС Online».
«Пишут, что он (Головин) уже договорился о переходе в «Ювентус», но мне хотелось бы видеть его в «Арсенале»: с Генрихом Мхитаряном в центре они бы отлично смотрелись»,- отметил Саттон.
На Головина уже претендуют «Ювентус», «Арсенал», «Монако» и другие известные клубы.
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