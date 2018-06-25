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Сирийская армия освободила от ИГ территорию на границе с Ираком

Сирийская армия освободила от ИГ территорию на границе с Ираком
25 июня 2018 - 14:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительственные войска Сирии зачистили от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) часть пустыни площадью почти 2 тысячи квадратных километров западнее города Аль-Букемаль на границе с Ираком. Об этом сообщается в заявлении сирийской армии.

«Подразделения нашей армии, дислоцированные в провинции Дейр-эз-Зор, освободили территорию в 1800 квадратных километров и вышли к иракской границе на точке «400» к западу от Аль-Букемаля после ликвидации большого количества террористов ИГ в пустыне Дейр-эз-Зор», — сообщается в заявлении, пишет РИА Новости.

Ранее командование сирийской армии объявило об освобождении от террористов ИГ части пустыни площадью 2,5 тысячи квадратных километров к востоку от Пальмиры и к югу от поселения Хмейма — территории между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Сирийская армия зачистила от ИГ* территорию на границе с Ираком
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