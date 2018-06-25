Полиция Армении проводит обыски в компаниях по установке радаров и спидометров на дорогах

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении (6-й отдел) проводят обыски в компаниях «Секьюрити Дрим» и «Эллипс», которые занимаются установкой спидометров, радаров и видеокамер на дорогах РА. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила советник председателя Следственного комитета Сона Трузян.

По ее словам, обыски проводятся также в квартирах учредителей, директоров и бухгалтеров этих компаний.

Трузян отметила, что комитет принял к производству возбужденное ранее уголовное дело случаях злоупотребления в компаниях.

Ранее сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении (6-й отдел) провели проверки в компании «Секьюрити Дрим».

Компания «Секьюрити Дрим» занимается установкой спидометров, радаров и видеокамер на дорогах Армении с 2014 года, когда между компанией и дорожной полицией РА был заключен договор на 25 лет. До 2016 года 50% штрафов, выплаченных грабдами за нарушения, зафиксироанные камерами компании, шли в бюджет «Секьюрити Дрим», другие 50% - в бюджет страны. С 2016 года эти штрафы полностью поступают в государственный бюджет.