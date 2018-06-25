На заседании Совбеза Армении обсудили внедрение методов организации активной обороны в ВС РА
25 июня 2018 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 июня провел заседание Совета безопасности РА. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Премьер Пашинян отметил, что это первое после формирования нового правительства заседание Совбеза.
«Знаете, что после 9 апреля функции Совета безопасности еще более конкретизировались и, в соответствии с частью 2 статьи 155 Конституции РА, основные направления оборонной политики определяет Совбез. Целью сегодняшнего нашего заседания является также обсуждение данного круга вопросов и дальнейших планов», – отметил Пашинян.
Министр обороны Армении Давид Тоноян доложил о внедрении в ВС РА более эффективных форм и методов организации активной обороны.
В ходе заседания Совбеза обсуждались вопросы, касающиеся плана развития Вооруженных сил РА и государственной программы развития вооружения и военной техники, а также повышения эффективности несения ВС боевого дежурства.
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