На заседании Совбеза Армении обсудили внедрение методов организации активной обороны в ВС РА

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 июня провел заседание Совета безопасности РА. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Премьер Пашинян отметил, что это первое после формирования нового правительства заседание Совбеза.

«Знаете, что после 9 апреля функции Совета безопасности еще более конкретизировались и, в соответствии с частью 2 статьи 155 Конституции РА, основные направления оборонной политики определяет Совбез. Целью сегодняшнего нашего заседания является также обсуждение данного круга вопросов и дальнейших планов», – отметил Пашинян.

Министр обороны Армении Давид Тоноян доложил о внедрении в ВС РА более эффективных форм и методов организации активной обороны.

В ходе заседания Совбеза обсуждались вопросы, касающиеся плана развития Вооруженных сил РА и государственной программы развития вооружения и военной техники, а также повышения эффективности несения ВС боевого дежурства.