// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Федерер лишился звания первой ракетки мира

Федерер лишился звания первой ракетки мира
25 июня 2018 - 15:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале теннисного турнира в немецком городе Халле проиграл хорватскому теннисисту Борне Чоричу со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 2:6. Их встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

Роджеру Федереру не удалось завоевать 99-й титул АТР в своей карьере. Кроме того, он лишился звания первой ракетки мира, которое автоматически перешло к испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, пишет «Коммерсант».

Для Борны Чорича победа в финале Halle Open, призовой фонд которого составляет €2 млн, стала первой в этом сезоне и второй в его карьере.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Роджер Федерер лишился звания первой ракетки мира
 Самое значимое
СМИ: Мхитарян - в пятерке «неприкасаемых» главного тренера «Арсенала»СМИ: Мхитарян - в пятерке «неприкасаемых» главного тренера «Арсенала»
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Украинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона WBAУкраинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона WBA
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
Юра Мовсисян перенес операцию: На восстановление уйдет 4 месяцаЮра Мовсисян перенес операцию: На восстановление уйдет 4 месяца
Мовсисян поблагодарил свою семью и друзей за поддержку
IWF частично сняла дисквалификацию с федерации тяжелой атлетики АрменииIWF частично сняла дисквалификацию с федерации тяжелой атлетики Армении
Таким образом, представителям Армении позволено участвовать в молодежных соревнованиях с 19 июня, юниорских и взрослых - с 19 августа
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Венгер покинет пост тренера «Арсенала» после 22 лет работы
Венгер: У Мхитаряна есть шансы восстановиться к матчу с «Атлетико»
Ванес Мартиросян официально объявил о бое с чемпионом мира по боксу
Азарян завоевал серебро ЧЕ в синхронных прыжках на батуте
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Архив за 25 июня 2018
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
ОБСЕ считает нечестными выборы в Турции В ходе избирательной кампании оппозиция была поставлена в невыгодное положение
Брат Сержа Саргсяна подвергнут приводу (видео) Ранее в соцсети Facebook распространилось видео, на котором видно, как полицейские в масках обыскали, посадили в машину и увезли Александра Саркисяна
Бывший начальник охраны Сержа Саргсяна доставлен в СНБ «Подтверждаю данную информацию. Позднее мы выступим с официальным сообщением», — сказал Галстян
Правоохранители решили задержать жену Манвела Григоряна Об этом сообщили в Специальной следственной службы РА