Федерер лишился звания первой ракетки мира
25 июня 2018 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале теннисного турнира в немецком городе Халле проиграл хорватскому теннисисту Борне Чоричу со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 2:6. Их встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
Роджеру Федереру не удалось завоевать 99-й титул АТР в своей карьере. Кроме того, он лишился звания первой ракетки мира, которое автоматически перешло к испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, пишет «Коммерсант».
Для Борны Чорича победа в финале Halle Open, призовой фонд которого составляет €2 млн, стала первой в этом сезоне и второй в его карьере.
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