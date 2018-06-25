Федерер лишился звания первой ракетки мира

PanARMENIAN.Net - Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале теннисного турнира в немецком городе Халле проиграл хорватскому теннисисту Борне Чоричу со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 2:6. Их встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

Роджеру Федереру не удалось завоевать 99-й титул АТР в своей карьере. Кроме того, он лишился звания первой ракетки мира, которое автоматически перешло к испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, пишет «Коммерсант».

Для Борны Чорича победа в финале Halle Open, призовой фонд которого составляет €2 млн, стала первой в этом сезоне и второй в его карьере.