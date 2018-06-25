Правоохранители решили задержать жену Манвела Григоряна

PanARMENIAN.Net - Принято решение о задержании жены депутата парламента Армении, отставного генерала, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна - Назик Амирян. Об этом сообщили в Специальной следственной службы РА, передает Радио «Азатутюн».

18 июня в Управление по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении поступили оперативные данные о том, что на стоянке по адресу ул. Согомона Таронци 22 в Ереване припаркованы грузовые автомобили марок «УАЗ» и «ГАЗ», груженные консервами. При осмотре автомобилей было обнаружено 2980 мясных консервов с надписью «Не подлежит продаже, солдатский паек». Согласно заявлению водителей, банки перевозились из здания Союза добровольцев «Еркрапа» по адресу ул. Аршакуняц, 22 по указанию Назик Амирян – супруги задержанного председателя Союза, депутата Манвела Григоряна.

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