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Бывший начальник охраны Сержа Саргсяна доставлен в СНБ

Бывший начальник охраны Сержа Саргсяна доставлен в СНБ
25 июня 2018 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший первый заместитель начальника Службы государственной охраны Армении Вачаган Казарян доставлен в Службу национальной безопасности РА. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил руководитель пресс-центра СНБ Самсон Галстян.

«Подтверждаю данную информацию. Позднее мы выступим с официальным сообщением», — сказал Галстян.

Считается, что Казарян входит в ближайшее окружение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. В 2008 году Казарян стал начальником службы безопасности Саргсяна.

Казарян подозревается в предоставлении ложной информации о декларации или скрытии данных, подлежащих декларированию, незаконном обогащении.

Ранее по делу о финансовых злоупотреблениях, в принадлежащем жене Казаряна ресторанном комплексе «Янс», и в квартире Казаряна был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены 1,1 млн долларов, 230,5 тысяч евро и 36 млн драмов. Найденные при обыске деньги были переданы на хранение в центральный банк. Выяснилось, что ни Казарян, ни его жена эти деньги не задекларировали и не смогли объяснить их происхождение.

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